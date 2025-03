Maxim De Cuyper overwoog te stoppen en wijst daarvoor naar één man: "Hij stopte me onder de grond"

Maxim De Cuyper, linksachter van Club Brugge en de Rode Duivels, heeft ooit serieus overwogen om te stoppen met voetbal. Zeven jaar geleden verloor hij zijn plezier in het spel en dacht hij eraan om op provinciaal niveau verder te gaan.

De reden lag bij een fysieke coach in de jeugdopleiding, die volgens De Cuyper een extreme aanpak had. "Hij testte mij dag in, dag uit en stopte me figuurlijk onder de grond. Hij was een ex-para en wilde spelers op een harde manier opleiden", vertelt hij in HUMO.

Op dat moment vond De Cuyper het overdreven en demotiverend. "Wij waren nog kinderen, ik was helemaal niet bezig met profvoetbal. Ik kwam elke dag ongelukkig thuis en zei op een gegeven moment tegen mijn ouders dat ik ermee wou stoppen."

Zijn vader wist hem echter op andere gedachten te brengen. "Hij zei: 'Ik heb je niet al die jaren naar training gebracht zodat je er nu mee zou stoppen. Je moet doorbijten.' Dat heb ik ook gedaan, gelukkig maar."

Achteraf begrijpt De Cuyper dat de coach een bedoeling had. "Ik denk dat hij iets in mij zag, anders had hij me niet zo aangepakt. Hij wilde me doen inzien hoe belangrijk krachttraining en extra oefeningen waren."

Toch was hij toen nog niet met een profcarrière bezig. "Ik wilde gewoon sjotten en terug naar huis. Maar door die periode heb ik geleerd dat doorzetten loont. Dat besef heeft me gebracht waar ik nu sta."