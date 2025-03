Onwaarschijnlijke transfer in de maak: 'Deze Engelse topclub is alles en iedereen te snel af en onderhandelt met Bayern München over transfer van... Harry Kane'

Harry Kane is goed op weg om terug te keren naar de Premier League. De aanvaller van Bayern München zit in vergevorderde gesprekken met een Engelse topclub. En ook Vincent Kompany lijkt te willen meewerken.

We schreven eerder al dat enkele Engelse topclubs de situatie van Harry Kane volgen. Niet alleen Tottenham Hotspur informeerde al bij Bayern München, maar ook Arsenal FC en Manchester United volgen het dossier op.

De Engelse media weten dat een vierde Engelse topclub nog concreter aan het werken is. Zo zou Liverpool FC zelfs al rond de tafel hebben gezeten met Harry Kane. Ook Bayern München staat niet weigerachtig tegenover een transfer.

Wat wil Bayern München voor Harry Kane?

Al moet er nog gepraat worden over het prijskaartje. Liverpool is bereid om vijftig miljoen euro op te hoesten, terwijl de clausule in het contract van Kane stelt dat de 31-jarige aanvaller deze zomer voor 75 miljoen euro op te halen is.

Met zo'n bedrag kunnen Bayern München en Vincent Kompany leven. In Beieren beseft men héél goed dat het één van de laatste kansen is om te cashen op de 104-voudig Engels international.

Wat wil Harry Kane zelf?

Liverpool mag vooral concurrentie verwachten uit Londen. Ook Tottenham wil vechten voor de terugkeer van Kane. En dus zal de aanvaller zelf moeten beslissen. Wil hij de komende seizoenen prijzen winnen?