Besnik Hasi kampt met dezelfde problemen als David Hubert: mogelijk zien we hem dit seizoen niet meer in actie

De fysieke toestand van de kern kan een grote rol spelen in het einde van het seizoen van Anderlecht. En het nieuws is niet bepaald opbeurend.

We hadden het er gisteren over, Yari Verschaeren en Kasper Dolberg hoopten fit terug te keren voor het begin van de Play-offs, maar zijn allebei sterk twijfelachtig voor de eerste ontmoeting met Club Brugge.

Dolberg maakte begin februari kort zijn rentree in de competitie voordat hij opnieuw geblesseerd raakte. Hij is terug op training maar is weinig waarschijnlijk om zijn plaats te kunnen innemen voor de eerste wedstrijd van de Play-offs tegen Club Brugge.

Dezelfde twijfels omringen Yari Verschaeren, die ook afwezig is sinds februari. Het terugkeerproces van beide heren is echter aanzienlijk verder gevorderd dan dat van Tristan Degreef.

Hasi heeft niet zoveel opties als hij zou willen

De 20-jarige vleugelspeler is al anderhalve maand geblesseerd aan zijn rug. Een terugkeer staat voor hem nog niet op de agenda. HLN schrijft dat hij nog een behoorlijke tijd aan de kant zal staan, zonder zelfs maar een datum te noemen voor het einde van zijn indisponibiliteit.

Sinds zijn komst bij de club heeft Besnik Hasi al goed begrepen met welke beperkingen David Hubert te maken had. De race tegen de klok is al aan de gang sinds het begin van het seizoen. Een van de andere doelen van het einde van het seizoen zal daarom zijn het herstel van Killian Sardella, die op zijn beurt mikt op de finale van de Beker van België.