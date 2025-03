Ivan De Witte wijst naar Bart Verhaeghe: "Ik vind het zeer jammer dat hij dat gedaan heeft"

Na volgend seizoen zullen de play-offs weer verdwijnen in de Jupiler Pro League. Iets wat Ivan De Witte niet zo kan appreciëren...

Ivan De Witte nam afgelopen zomer afscheid van KAA Gent, na 25 jaar. Hij volgt het Belgische voetbal nog wel op de voet, dat is duidelijk. Ook het nieuws rondom de competitie houdt hij goed in de gaten.

De Witte had destijds een groot aandeel in de invoering van de play-offs. Hij is dan ook enorm teleurgesteld met hoe het nu is gelopen. Na volgend seizoen keren we terug naar een competitie met 18 ploegen en zonder play-offs.

Geen goede zaak volgens De Witte, die een zeer slecht compromis zag gesloten worden. Hij wijst daarvoor ook richting Bart Verhaeghe. "Kijk, dat die kleinere clubs alles proberen om zich makkelijker te kunnen handhaven, kan ik op zich begrijpen. Net zoals ik Club Brugge begrijp, want als je heel sterk bent, is het makkelijker om kampioen te worden zónder play-offs", opende hij bij Het Nieuwsblad.

"Ik heb ook het grootste respect voor Bart Verhaeghe, hij voert een zeer goed beleid. Maar ik vind het wel jammer dat hij zo gepusht heeft om opnieuw naar achttien ploegen te gaan", is de duidelijke mening van De Witte. Over KRC Genk wou hij ook nog wat kwijt. De Limburgers waren nodig om een akkoord te vinden, en ze zouden zijn meegegaan in het verhaal, op voorwaarde dat de regel van U23-clubs in de CPL werd ingevoerd.

"Als dat klopt toch. Ook veel égards voor Genk en de manier waarop het talenten opleidt, maar globaal vraag ik me af of het nieuwe format niet te veel gestoeld is op opportunisme en te weinig op inhoud", besluit De Witte.