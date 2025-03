KRC Genk-coach Thorsten Fink verrast en geeft al deel van zijn opstelling voor match tegen KAA Gent prijs

De play-offs gaan dit weekend van start. Leider KRC Genk ontvangt KAA Gent thuis, en coach Thorsten Fink is er helemaal klaar voor.

KRC Genk begint als leider aan de Champions' Play-offs, maar de komende weken kan alles heel snel veranderen, dat wees het verleden al vaak genoeg uit. Een goede start tegen KAA Gent is dus noodzakelijk.

"Ik houd een heel goed gevoel over aan de training van vrijdagochtend", opende Fink volgens Het Belang van Limburg. "Tolu Arokodare keerde donderdag terug uit Nigeria maar stond al met een heel brede glimlach op het veld."

Maar er lopen nog internationals rond bij Genk. "Hetzelfde gold voor Bryan Heynen en Kos Karetsas. Die goeie vibes willen we meepakken naar de match tegen KAA Gent."

Karetsas scoorde zelfs zijn eerste doelpunt voor Griekenland, tegen Schotland. Fink verklapt normaal gezien niet veel over zijn opstellingen, maar nu gaf hij al wel prijs dat Karetsas in de basis zal verschijnen, normaal gezien naast Ibrahima Bangoura.

"Dat is het plan, ja. Ook Bangoura is weer fit na een lichte enkelblessure. We gaan door op dezelfde weg. Maar ook onze invallers staan klaar, ik was enorm tevreden met wat Nikolas Sattlberger toonde tegen Union. Iedereen staat scherp voor de volgende tien wedstrijden", besluit Fink.