Peter Croonen slaat ferm terug na kritiek op nieuw format Jupiler Pro League

Het competitieformat heeft al veel mensen beroerd de voorbije weken. Ook Peter Croonen van KRC Genk heeft zich nu uitgelaten over de zaak. Hij reageert op de vele kritiek en spaart de stevige woorden niet.

KRC Genk was een van de ploegen die voor het nieuwe format stemde, waardoor er vanaf het seizoen 2026-2027 opnieuw achttien ploegen in de Jupiler Pro League zullen spelen.

Niveau omlaag?

Volgens Peter Croonen van Genk zal het niveau wel degelijk dalen als er twee ploegen extra in de eerste klasse komen.

"Wij zijn altijd voorstanders geweest van play-off 1 met zes ploegen. Ik denk niet dat méér eersteklassers het beste is voor ons voetbal", aldus Peter Croonen in Het Laatste Nieuws over de zaak.

Drukke kalender

En toch stemde Genk voor het nieuwe format. De kritiek kwam dat het was zodat de B-ploeg dan in de Challenger Pro League zou kunnen blijven.

"Je moet naar het globale plaatje kijken. Ja, we zijn voor play-offs. Maar we zijn ook voor een minder druk speelschema en de integratie van U23 ploegen met quota. Minder wedstrijddagen vereist een nieuw format", aldus nog Croonen. Hij stipuleert ook nog dat de UEFA en FIFA de kalender steeds drukker maken en dat er dan wel iets moet gebeuren in de Belgische competitie.