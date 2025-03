Rik De Mil spreekt klare taal over Play-offs en Europees voetbal

Sporting Charleroi trapt vanavond de Europe Play-offs af tegen OH Leuven. Hoewel de degradatie is vermeden, zijn deze wedstrijden voor Rik De Mil nog steeds cruciaal.

Vanavond begint Sporting Charleroi aan zijn Europe Play-offs met een uitwedstrijd op OH Leuven. Vorig seizoen eindigde het seizoen van de Zebra’s goed onder leiding van Rik De Mil, ondanks dat ze toen nog in de Playdowns zaten en dus veel druk voelden.

Voor Rik De Mil is het duidelijk dat zijn Charleroi vol moet meestrijden voor een Europees ticket. De coach heeft tegenover SudInfo gezegd dat de club mik op de eerste plaats en de vierde van de Champions’ Play-offs wil verslaan voor het laatste Europese ticket.

Alles voor Europees voetbal

"Toen ik hier kwam, zat het team in een moeilijke periode. Maar sindsdien hebben we positieve stappen gezet. Charleroi is nu een stabiel team dat goed voetbal speelt. De volgende stap is willen winnen, en dat moeten we nu in deze Playoffs doen."

"Als we die ambitie niet hebben, is het moeilijk om te zeggen dat we een professionele coach of speler zijn. In ieder geval, ik heb die wens. En ik hoop dat mijn spelers op dezelfde golflengte zitten. Ik heb de tijd genomen om met hen te praten om te zien hoe ze zich voelen. En als ik bij sommigen zie dat ze die wens niet hebben, zullen ze niet spelen. Want het zal essentieel zijn om bij elke wedstrijd present te zijn. Dat is de mentaliteit die ik in de groep wil creëren", zei De Mil verder.

De coach ziet de Europe Play-offs ook als een kans om alvast een goede basis te leggen voor volgend seizoen. "Als we de Playoffs winnen, zou dat geweldig zijn. Als dat niet lukt, dan is het in ieder geval een eerste stap om volgend seizoen nog beter te presteren."