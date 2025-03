Verrassing van formaat: Vadis Odjidja gaat weer in België voetballen

Het leek erop dat Vadis Odjidja een einde had gemaakt aan zijn spelerscarrière, maar niets is minder waar. De voormalige speler van onder meer Club Brugge en KAA Gent gaat vanaf volgend seizoen aan de slag bij Eendracht Aalst.

Vadis Odjijda is een bekende naam in het Belgische voetbal. De middenvelder begon zijn carrière bij Anderlecht en kwam in België later nog bij Club Brugge en KAA Gent terecht.

In de zomer van 2023 verliet hij de Buffalo's om naar Hajduk Split te trekken, maar dat avontuur verliep niet zoals gepland. Na een jaar inactiviteit gaat hij nu weer aan de slag in België, bij Eendracht Aalst, dat momenteel in derde nationale uitkomt.

"Ik miste de groepsbeleving en de vreugde om samen een overwinning af te dwingen en te vieren. Toen ik hier de carnavalsmatch zag, was ik verkocht. Ik ben zelf geen grote feestvierder, maar vond het wel een leuk evenement om eens mee te maken. De club stelde me een ambitieus project voor waar ik me kon in vinden", zei hij bij Het Nieuwsblad.

"Ik wil vooral het voetbalplezier terugvinden. Ik kon ook naar andere clubs op een hoger niveau, maar was niet meer bereid om het hele land te doorkruisen. Als Gentenaar vond ik in Aalst een traditieclub in de buurt van mijn familie", gaat Odjidja verder.

"Voetbal is gewoon het leukste spelletje dat er is. Op elk niveau is er wel sprake van beleving. Ik ben geen twintig meer en mijn passage in Aalst zal mijn carrière niet meer kraken of ook niet groter maken. Ik tekende voor een seizoen en daarin wil ik samen met de Aalsterse fans de emoties beleven die het voetbal zo mooi maken", besluit Odjidja.