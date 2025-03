Beerschot ziet degradatie naderen dankzij onnodige rode kaart: Weymans neemt ploeggenoot in bescherming

Beerschot moest het vandaag met 10 man stellen na slechts 5 minuten spelen en verloor nipt met 0-1 van STVV. Een logische nederlaag, volgens verdediger Marco Weymans.

De Kielse club zit door de vroege rode kaart van Welat Cagro nu met anderhalf been in 1B, en de degradatie dreigt morgen al een feit te zijn. Weymans, die vandaag voor het eerst in meer dan twee maanden weer in de basis stond, was in De Gazet van Antwerpen dan ook zeer hard aangedaan over het voorval.

De rode kaart van Cagro betekende niet alleen dat Beerschot met tien man stond, maar ook dat hun kans om de wedstrijd om te draaien aanzienlijk kleiner werd. Weymans uitte zijn frustratie, maar erkende ook de pech die de club dit seizoen al had meegemaakt.

"Welat raakt de speler van Sint-Truiden en het is gewoon de pech die we al heel het seizoen kennen. Of ik de wedstrijd van Cercle ga bekijken? Nee, de uitslag hoor ik hoogstwaarschijnlijk achteraf wel.”

Toch gaf Weymans aan dat niemand in de kleedkamer Cagro iets kwalijks neemt. “Iedereen binnen ons team wil winnen. Zo kan je eigenlijk niemand iets kwalijk nemen, iedereen startte vandaag met een goede intensiteit", besluit de verdediger.