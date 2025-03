Thorsten Fink doet opmerkelijke uitspraak over favorietenrol net voor start play-offs

Bij KRC Genk heerst er optimisme voor de start van de play-offs. Coach Thorsten Fink heeft een goed gevoel en kreeg deze week zelfs een opgewaardeerd contract. "Dat toont vertrouwen in ons project", aldus de 57-jarige Duitser.

Ook de spelersgroep zit vol vertrouwen. Bryan Heynen, Kos Karetsas en Tolu Arokodare werden vorige week opgeroepen voor hun nationale teams. "Je ziet dat hen dat goed heeft gedaan", zegt Fink in HLN. "Tolu kwam hier met een grote glimlach af en Kos zit vol vertrouwen. De kans is groot dat hij start tegen Gent."

Genk put ook moed uit de sterke prestatie van twee weken geleden, toen het overtuigend won van Union. "We zijn sterk genoeg om de titel te pakken, maar we hebben ook een jonge ploeg", benadrukt Fink.

Toch schuift hij de favorietenrol door naar een andere club. "Voor mij is Club Brugge de favoriet. Union is een grote rivaal. Maar we hebben vorig jaar in de play-offs gezien dat je van een achterstand kan terugkeren."

Fink is dan ook overtuigd dat zijn team klaar is voor de strijd. "Voor ons is er niets veranderd. Ik heb een plan voor de tien matchen. We hebben van elke ploeg in de top zes al gewonnen, dus hoeven we niemand te vrezen."

Een bijkomende troef is dat de hele kern fit is. "Met Yira Sor hebben we er bovendien een extra wapen bij", besluit de Genk-coach.