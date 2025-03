🎥 Matz Sels doet monden openvallen in Engeland met nieuwe uitzonderlijke prestatie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Matz Sels was beslissend door twee strafschoppen te stoppen tijdens de strafschoppenreeks in de kwartfinale van de FA Cup tegen Brighton. Een prestatie die zijn team doet dromen van een prijs.

Mazt Sels heeft Nottingham Forest de kwalificatie geschonken door een ware muur te worden tegen Brighton in de FA Cup. Na 120 minuten werd de wedstrijd uiteindelijk beslist door strafschoppen, waar Sels schitterde door twee tegenstanders af te weren.

Deze 3-4 overwinning na strafschoppen opent de deur naar de halve finales voor zijn team. Een opmerkelijke prestatie, gezien de club op de derde plaats staat in de Premier League, wat hun uitzonderlijke seizoen bevestigt.

🦸‍♂️ | Matz Sels is WEER de held van de strafschoppenreeks en stuurt Forest richting halve finale van de #EmiratesFACup! 😱🇧🇪 pic.twitter.com/u4q8Db9KR4 — DAZN België (@DAZN_BENL) 29 maart 2025

Tegen de aanvallend sterke Seagulls heeft Sels zijn meesterschap in cruciale momenten laten zien. Op 33-jarige leeftijd beleeft de Rode Duivel waarschijnlijk het beste seizoen van zijn carrière.

Na een lastige start in Engeland heeft hij zich bewezen als een sleutelspeler in het team, met cruciale reddingen en defensief leiderschap. Deze kwalificatie opent mooie perspectieven voor Nottingham Forest, dat mogelijk voor een verrassing kan zorgen in de FA Cup.