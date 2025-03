KAA Gent-coach Danijel Milicevic is duidelijk na pandoering tegen Genk: "Dat herhaal ik nu al drie weken..."

KAA Gent verloor zondagavond met 4-0 op het veld van Racing Genk. Coach Danijel Milicevic zag een gebrek aan efficiëntie, maar wil voor een Europees ticket blijven gaan.

"Het is altijd moeilijk om met 4-0 te verliezen", begon Milicevic op de persconferentie. De Buffalo's hadden het 90 minuten lang moeilijk tegen KRC Genk, maar verliezen van de leider is geen schande.

"Genk staat al heel het seizoen op de eerste plaats. Ze verdienen het om daar te staan in het klassement", ging Milicevic verder. De coach gaf ook nog eens aan wat het grote doel is voor dit seizoen.

"Zij zullen tot het einde van het seizoen blijven strijden voor de titel, wij hebben andere doelen. Wij willen een Europees ticket, daar moeten we voor gaan", klinkt het duidelijk.

KAA Gent maakte geen aanspraak op punten in Genk, maar kreeg wel kansen om toch zeker een keer te scoren. Andri Gudjohnsen trapte op een bepaald moment zelfs naast een leeg doel. Waar valt dat aan te wijten?

"Ik wil niet spreken over een gebrek aan vertrouwen. Maar, en dat herhaal ik nu al drie weken, efficiëntie is de sleutel. Als je hier op Genk je kansen niet neemt... Vier weken geleden speelden we hier 0-0 gelijk. We waren gewoon niet efficiënt genoeg", besluit Milicevic.