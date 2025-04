Defour is vlijmscherp en neemt geen blad voor de mond: "Beleid? Anderlecht reageert gewoon op wat de fans roepen"

4233

RSC Anderlecht zit in het oog van de storm. David Hubert werd ingeruild voor Besnik Hasi, maar ondertussen blijft paars-wit niet meer dan een meeloper in de Champions Play-Off. Ook bij de voormalige sterkhouders is de toon allesbehalve zalvend.

"Het is gewoon triestig", valt Steven Defour met de deur in huis bij 90Minutes. "RSC Anderlecht zette enkele maanden geleden Brian Riemer aan de deur. Vervolgens kreeg David Hubert zijn kans." "Nochtans was Anderlecht zo goed als rond met Ryan Mason van Tottenham Hotspur", gaat de voormalige aanvoerder van paars-wit verder. "Maar dat plan werd opgeborgen toen de fans riepen dat Hubert zijn vaste kans moest krijgen." Het is beleid zonder buikgevoel, visie of stabiliteit. En de laatste jaren is dat allesbehalve on-Anderlechts geworden Zo'n beslissingen zijn volgens Defour hét probleem van Anderlecht. "Dar begrijp ik echt niet. Er is géén langetermijnvisie. Anderlecht laat zich als club leiden door wat de fans roepen. Er is géén langetermijnvisie." "Om de zes maanden wordt de boel overhoop gegooid", doet Defour er nog een schepje bovenop. "Al die Denen zijn ondertussen ook weg. Wat was dan het plan op lange termijn?" Wat denkt Steven Defour over de aanstelling van Besnik Hasi? "Ondertussen heeft Besnik Hasi een contract gekregen voor enkele maanden", zucht de voormalige Rode Duivel. "Dat is beleid zonder buikgevoel, visie of stabiliteit. En de laatste jaren is dat allesbehalve on-Anderlechts geworden."