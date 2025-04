Extra Time onder de indruk van JPL-spits: "Hij heeft veel gelijkenissen met Lukaku"

Union kon zijn Champions' Play-offs moeilijk beter beginnen. De Brusselaars wonnen met 5-1 van Antwerp, na een kwartier spelen stond het al 2-0. Het tweede doelpunt zorgde ook meteen voor een opvallend beeld.

Union SG begon fantastisch aan de play-offs met een 5-1 zege tegen Antwerp. Een serieus statement en een waarschuwing voor de andere titelkandidaten.

Enkele spelers konden ook heel wat indruk maken. Onder hen vinden we spits Promise David terug, die het tweede doelpunt van de partij scoorde.

Hij sprintte richting doel terwijl Antwerp-speler Bozhinov zijn shirt letterlijk van zijn lijf scheurde. De Nigeriaanse Canadees bleef alles geven en scoorde uiteindelijk. Het deed Filip Joos zelfs denken aan een bepaalde actie van Romelu Lukaku.

Ook Frank Boeckx kan de vergelijking maken. "Ze hebben wel veel gelijkenissen", begon hij bij Extra Time. "Kevin Mirallas heeft ook al eens gezegd dat er veel gelijkenissen zijn tussen David en Lukaku en ik kan me daar ook wel in vinden. Al denk ik dat Lukaku wel nog veel explosiever is in de eerste meters."

Gert Verheyen wil toch wat meer voorzichtig zijn. "Ik denk toch niet dat Promise David even goed zal worden als Romelu Lukaku."