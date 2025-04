"We worden kampioen": middenvelder laat er geen twijfel over bestaan, Van der Elst is vol lof

Union SG opende zijn Champions' Play-offs met een stevig statement in de thuiswedstrijd tegen Royal Antwerp FC. Het werd liefst 5-1 en zo overdreven was die score niet eens. Het geloof bij de Brusselaars is er dan ook.

KRC Genk blijft ruim aan de leiding in de Jupiler Pro League, maar ook Club Brugge en Union SG begonnen hun seizoen in de Champions' Play-offs met een deugddoende overwinning.

"Union wordt kampioen"

Met dank onder meer aan Kamiel Van De Perre. De 21-jarige middenvelder was een metronoom op het middenveld en hij blikt ambitieus richting de rest van het seizoen.

"Ja, Union wordt kampioen", koos hij de weg van de eerlijkheid in de Ja/Nee-vragen in Extra Time. Franky Van der Elst van zijn kant was dan weer vol lof over de speler en stak dat zeker niet onder stoelen of banken.

Valt enorm op

"Hij heeft nog maar vier basisplaatsen, maar van de eerste keer viel hij mij enorm op. Hij is zeer geconcentreerd, heel aanwezig in de wedstrijd en is zowel aan de bal als zonder bal heel goed."

"Het is iemand die nog niet ontgoocheld heeft. Hij kan echt wel voetballen en leest het spel goed, is fysiek ook sterk in de duels en kan zijn mannetje staan. Als Vanhoutte zou vertrekken, dan is hij de natuurlijke vervanger."