Jong KAA Gent dichtbij promotie, maar moet mogelijkse titelmatch spelen zonder doelman

Jong KAA Gent kan dit weekend promotie naar de Challenger Pro League veiligstellen. De jonge Buffalo's wonnen woensdag overtuigend met 4-0 van Lyra Lierse in een inhaalmatch.

De Gentse beloften begonnen sterk aan de wedstrijd en openden al na vijf minuten de score via Abubakar Abdullahi. Nog voor het halfuur verdubbelde Umar Abubakar de voorsprong en niet veel later maakte hij er ook 3-0 van. De wedstrijd was daarmee zo goed als beslist.

Na de pauze bleef Jong KAA Gent domineren en creëerde het team nog enkele goede kansen. Uiteindelijk was het invaller Ruslan Vydysh die de eindstand op 4-0 zette.

Doelman Célestin De Schrevel was na afloop in Het Nieuwsblad dan ook tevreden over de prestatie van zijn ploeg. “We waren bijzonder sterk en hadden geen last van stress.”

Geen titelmatch voor De Schrevel

Zaterdag kan de titel worden binnengehaald mits een zege tegen OHL, al zal De Schrevel er niet bij zijn. Hij wordt opgeroepen voor de A-kern, die diezelfde avond tegen Union speelt.

“Het is toch een tikje zuur dat ik de titelmatch mis. Reken maar dat ik de jongens in aanloop naar zaterdagmiddag zal steunen, maar ik heb dan ook alle vertrouwen in hen. Dit mag en zal niet meer fout lopen", besluit de jonge doelman.