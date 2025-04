Coach Thorsten fink spreekt klare taal over zijn toekomst bij Racing Genk

KRC Genk neemt het straks op tegen Club Brugge. Een bijzonder belangrijke wedstrijd voor beide clubs. Coach Thorsten Fink sprak voor de wedstrijd met Sporza, ook over zijn toekomst.

Zondag staat dé topper op het programma: Club Brugge ontvangt Racing Genk op Jan Breydel voor een clash tussen de nummers één en twee van de competitie. Het belang van de match is groot voor beide clubs.

Bij een overwinning van Genk nemen de Limburgers al een voorsprong van zeven punten op Club. Als blauw-zwart thuis de zege over de streep trekt nadert het tot op één punt van Genk en ligt de titelstrijd weer helemaal open.

"We weten dat Club heel goed is, maar wij hebben hierna ook nog onze thuiswedstrijd tegen Club in het verschiet. We willen winnen, maar we rekenen er niet op. We gaan alvast niet spelen voor een punt, we gaan ons offensief spel niet verloochenen", vertelde Fink bij Sporza.

"Achteraan zijn we allebei sterk. In doel hebben zij een topkeeper, wij met Penders een potentiële topkeeper. Op het middenveld moeten we niet onderdoen. Voorin hebben wij met Tolu een topspits en zij misschien doeltreffendere wingers", gaat hij verder.

De Duitse coach had het ook nog even over zijn toekomst, want het plan is om gewoon bij Genk te blijven. "Maar voetbal is business, je weet nooit wat er gebeurt of welke club zich kan aanmelden. Op dit moment is het doel om te blijven, ik ben heel gelukkig hier en ik weet wat ik hier heb", besluit hij.