"Dat kan Club Brugge meer zeggen dan Genk": Imke Courtois ziet een opvallend verschil richting de eigen jeugdspelers

Zondagnamiddag staat in Jan Breydel hét duel van deze Champions' Play-offs tot dusver op het programma. Club Brugge kan een prima zaak doen, terwijl KRC Genk voor een beslissing zou kunnen zorgen. De analisten verwachten heel wat moois, ook Imke Courtois.

Club Brugge en Racing Genk staan straks voor hun eerste onderlinge confrontatie in de Champions' Play-offs. Union SG heeft met een overwinning tegen RSC Anderlecht alvast wat extra druk op de ketel gezet.

Cruciaal voor beide ploegen

Genk kan met een overwinning de titelstrijd misschien wel in een beslissende plooi leggen, bij een zege van Club Brugge komt alles op een zakdoek terecht. Dat is ook wat Imke Courtois beseft.

"Het wordt cruciaal. Zeker als Genk wint, dan heeft Club Brugge toch een tik gekregen", aldus Imke Courtois in haar analyse voor De Zondag. Al ziet ze ook mogelijkheden bij een Brugse zege.

Jeugdopleiding

"Dan komen ze op een punt en is de tik voor Genk. Het wordt een echte clash." Volgens Imke Courtois ontlopen beide ploegen elkaar namelijk maar weinig als we het hebben over kwaliteiten binnen de kern.

"Beide ploegen zitten dicht bij elkaar. Club Brugge kan wel zeggen dat ze met De Cuyper, Sabbe, Seys, Talbi, ... meer spelers hebben die uit de eigen jeugdopleiding komen. Meer dan El Ouahdi en co bij Genk, al is dat een pluim voor de scouting van Genk."