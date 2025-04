🎥 Voormalige Jupiler Pro League-speler redt PSG van regelrechte ramp

William Pacho heeft zich in sneltempo ontwikkeld. Hij werd een van de meest opvallende centrale verdedigers van Europa bij Eintracht Frankfurt, en is afgelopen zomer naar Paris Saint-Germain verhuisd. Ook daar heeft hij zich weten te vestigen als een belangrijke basisspeler.

Dinsdag beleefde hij misschien wel zijn eerste écht grote moment. Pacho voorkwam een ramp door in de 93e minuut een schot van de tegenstander, dat doelman Gianluigi Donnarumma leek te kloppen, te stoppen.

Aston Villa had 4-2 kunnen maken, waardoor het verlengingen zouden zijn geworden. Dat zou een flinke klap zijn geweest voor de Franse club na de mooie overwinning in de heenwedstrijd.

Dit seizoen heeft William Pacho al 45 wedstrijden gespeeld voor PSG. Hij kwam afgelopen zomer voor 40 miljoen euro over. Zijn marktwaarde wordt nu al op 45 miljoen euro geschat door Transfermarkt.

Het redden van Pacho in de 93e minuut was zeker een zegen voor PSG. Een 23-jarige Ecuadoriaan die zijn eerste Champions League speelt, voorkwam een aardbeving van magnitude 9,1 in de hoofdstad.