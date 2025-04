Héél pijnlijk: Topkandidaat weigert job als coach van Tottenham want 'Spurs zijn momenteel géén stap vooruit'

Tottenham Hotspur beleeft een absoluut rotseizoen. De Londenaren nemen na het seizoen dan ook afscheid van Ange Postecoglou. Al heeft dé topkandidaat om over te nemen vriendelijk bedankt.

Ange Postecoglou heeft dan een lopend contract tot medio 2027 als coach van Tottenham Hotspur. Al twijfelt niemand eraan dat de Australiër na het seizoen op straat wordt gezet.

The Spurs startten de voetbaljaargang met Europese ambities, maar slaagden er nooit in om die waar te maken. Tottenham kampeert momenteel op een héél povere vijftien plaats in de Premier League.

Topkandidaat weigert aanbieding

De Londenaren zoeken naar een coach die dit seizoen héél snel kan laten vergeten. De Engelse media weten dat Andoni Iraola dé topkandidaat was om aan de slag te gaan bij Tottenham.

De huidige manager van AFC Bournemouth heeft echter vriendelijk bedankt voor het aanbod. Iraola is van mening dat een verhuis naar The Spurs op dit moment geen stap vooruit is.

Géén stap vooruit

Bournemouth is momenteel nog in volle strijd om een Europees ticket. The Cherries willen zich in het tussenseizoen versterken om ook volgend seizoen mee te draaien in de Engelse subtop. En daar wil Iraola deel van uitmaken.