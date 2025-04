Philippe Albert ziet dat dit het verschil kan maken voor Club Brugge in de titelstrijd... en het zijn niet de spelers

Club Brugge gaf Genk een tik in de titelstrijd en nadert tot op één punt. Toch is volgens analisten zoals Wilmots en Albert nog niets beslist.

Afgelopen weekend verkocht Club Brugge KRC Genk toch een ferme tik in de titelstrijd. Blauw-zwart won met 1-0, en kon zo tot op één punt van de leider naderen.

Dat terwijl Genk, met een overwinning, zeven punten los had gestaan. Maar de Limburgers lieten een gouden kans liggen, en zullen de komende weken extra hard moeten opletten voor de achtervolgers.

Bij La Tribune gaf Marc Wilmots aan dat dit nog geen keerpunt is in de titelstrijd. "Er is nog niets beslist. Simpelweg omdat er nog een terugwedstrijd in Genk is. Alles ligt nog open, zelfs voor Union."

Ook Philippe Albert deelt die mening. "Dit is geen kantelpunt. Maar als Club Brugge speelt zoals in de tweede helft en dat niveau 70 tot 75 minuten volhoudt, dan kan geen enkel team daar tegenop."

De voormalige Rode Duivel ziet trouwens nog iets dat het verschil kan maken dit seizoen. "Ik was in het stadion en als die sfeer van de tweede helft er ook vanaf de aftrap is in de volgende wedstrijden, wordt het nóg moeilijker voor de tegenstanders. Die sfeer was echt ongelooflijk", besluit Albert.