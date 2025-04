Topclub richt zijn pijlen op... Dolberg (en op ex-Genk-aanvaller)

Beşiktaş is volop bezig met een sportieve heropbouw en richt daarbij haar pijlen op enkele opvallende spitsen, schrijft het Turkse Fanatik. Onder meer Kasper Dolberg en Paul Onuachu worden genoemd. Vooral in de aanval wil de Turkse topclub na een teleurstellend seizoen een nieuwe wind laten waaien.

De interesse van de Zwart-Witten in deze twee profielen doet ook in België de wenkbrauwen fronsen. Kasper Dolberg staat momenteel onder contract bij Anderlecht, maar zijn toekomst in het Lotto Park is allerminst zeker. De Deense spits was het voorbije seizoen vaak geblesseerd, al blijft zijn naam klinken op de internationale markt.

Zijn technische kwaliteiten en ervaring met de Deense nationale ploeg maken hem aantrekkelijk voor clubs als Beşiktaş, dat snakt naar een efficiënte afwerker.

Ook Paul Onuachu prijkt hoog op de verlanglijst van de Turkse club. De boomlange Nigeriaan liet zich eerder al opmerken in de Super Lig bij Trabzonspor en kent het Turkse voetbal dus goed. Belgische fans herinneren zich vooral zijn indrukwekkende periode bij KRC Genk, waar hij topschutter werd en een sterkhouder was in de Jupiler Pro League.

Beşiktaş wil met deze transfers opnieuw stabiliteit brengen in een aanvalslinie die dit seizoen tekortschiet. Door blessures en vormverlies bij de huidige spitsen moet de club haast maken met versterkingen. Dolberg en Onuachu worden als complementair gezien: de ene technisch verfijnd, de andere fysiek dominant.

Het Turkse bestuur volgt de situatie van beide spitsen op de voet, al zal er creativiteit nodig zijn op financieel vlak. Zowel Anderlecht als Southampton – de eigenaar van Onuachu – zullen niet zomaar afstand doen van hun spelers. Beşiktaş hoopt dan ook op huurconstructies of gunstige voorwaarden bij een definitieve overname. Iets wat ze bij Anderlecht niet zullen zien zitten.