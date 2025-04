De details lekken uit: 'Dit bedrag moet Anderlecht ophoesten om Cvetkovic naar Brussel te halen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht drukt het gaspedaal in om Mihajlo Cvetkovic naar Brussel te halen. Ondertussen is het duidelijk wel bedrag daarvoor zal moeten opgehoest worden.

We schreven eerder al dat RSC Anderlecht meer dan concrete belangstelling heeft voor Mihajlo Cvetkovic. De 18-jarige aanvaller is een goaltjesdief en doet het enorm goed bij FK Cukaricki in zijn thuisland.

Met een contract tot medio 2026 is de aanvaller dan ook héél interessant om deze zomer op te pikken. Transfermarkt schat de marktwaarde van de éénvoudig Servisch international op zes miljoen euro.

Vier miljoen euro, exclusief bonussen

Sudpresse weet dat de onderhandelingen tussen Anderlecht en Cuckaricki positief verlopen. De uiteindelijk transfersom zal rond vier miljoen euro liggen, exclusief bonussen weliswaar.

1.FC Köln, 1.FC Nürnberg en Malmö FF toonden eveneens interesse, maar haakten inmiddels af. Cvetkovic zelf ziet een transfer naar Anderlecht zelf ook als zijn beste optie.

De Servische Luis Suarez

Leuk om weten: Cvetkovic wordt in zijn thuisland gezien als één van de grote talenten. In de plaatselijke media wordt hij zelfs De Servische Luis Suarez genoemd. Veelbelovend is het alvast wel…