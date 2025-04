Aanvaller eist plek op bij KV Mechelen na trainerswissel, maar looft 'concurrent': "Een van de beste spitsen in de competitie"

Met drie doelpunten in de laatste twee wedstrijden heeft Lion Lauberbach opnieuw zijn waarde bewezen voor KV Mechelen. De Duitse spits, die onder trainer Fred Vanderbiest een nieuwe adem vond, lijkt helemaal opengebloeid te zijn in de aanval van Malinwa.

Na een moeilijke periode lijkt Lauberbach zijn draai helemaal gevonden te hebben bij KV Mechelen. In de matchen tegen Dender en OH Leuven vond hij telkens de weg naar doel, goed voor drie goals in twee wedstrijden.

“Doelpuntenmachine is wat overdreven, maar ik ben wel heel blij met die goals", vertelt de spits in De Gazet van Antwerpen. "We creëren weer veel mogelijkheden de laatste tijd, dus in die zin ben ik niet zo verrast.”

Veel respect voor Raman

Lauberbach kreeg zijn kans in de basis doordat ploegmaat Benito Raman sukkelde met een blessure. Ondanks de concurrentie spreekt Lauberbach met veel respect over Raman.

“Hij is een van de beste spitsen in de competitie", zegt de Duitse spits zonder aarzelen. “Ik leer ook echt dingen van hem: hoe hij zich positioneert in de zestien, hoe hij anticipeert op een tweede bal. Door te veel te lopen ontbreekt het me soms aan energie om kansen af te maken. Die loopbewegingen zijn mijn sterkte, maar je moet natuurlijk ook scherp blijven op het juiste moment.”

Vertrouwen van Vanderbiest

Die ommekeer kwam er ook met de trainerswissel. Fred Vanderbiest gaf Lauberbach opnieuw vertrouwen, en dat werpt nu zijn vruchten af. “Hij zei dat hij echt vertrouwen in me had en dat hij me als voetballer apprecieerde. Hij garandeerde me dat ik mijn kans nog zou krijgen", besluit Lauberbach.