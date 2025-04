Onverwachte wending: Hans Vanaken houdt plots wel degelijk rekening met vertrek bij Club Brugge

Wie Hans Vanaken zegt, zegt Club Brugge. Toch zit er volgens de kapitein van blauwzwart nog een kans in dat hij vertrekt in het Jan Breydelstadion.

Hans Vanaken is sinds jaar en dag een boegbeeld van Club Brugge. In 2022 was er een grote kans dat hij naar West Ham zou vertrekken, maar dat gebeurde toen toch niet.

De Engelse ploeg volgde hem al drie jaar, maar van de drie partijen wees Club Brugge het bod van West Ham af. En dus kwam er geen transfer.

De voorbije jaren maakte Vanaken duidelijk dat een transfer eigenlijk geen optie meer was, maar in een gesprek met La Dernière Heure laat hij weten dat hij toch van gedacht veranderd is.

“Er kan een jonge speler doorbreken die beter zal zijn dan ik”, vertelt hij aan de Waalse krant. “Ik zal op de bank zitten en mijn contract wordt niet verlengd. Ik ben pas 34 aan het einde van mijn huidige contract en ik wil nog vier of vijf jaar spelen.”

In dat geval is een transfer wel mogelijk en Vanaken weet al welke clubs hem kunnen verleiden. “Als dat gebeurt, zie ik wel. Vijf of zes jaar geleden zou ik zeker nee hebben gezegd tegen de VS, maar nu ben ik daar niet meer zo stellig in.”