Verrassing van formaat: Sammy Bossut aangesteld als hoofdtrainer

Sammy Bossut is voor de rest van het seizoen hoofdcoach. Dat doet hij bij RC Harelbeke in tweede amateur waar de trainer opzij geschoven werd.

Bij RC Harelbeke liep het de voorbije weken bijzonder stroef. Heel wat spelers waren niet echt van plan om hun overeenkomst te verlengen als trainer Kurt Delaere aan boord bleef.

Daarom greep het bestuur van de club in en zette het Delaere aan de kant. Al blijft er nog een wedstrijd te spelen tegen Oostkamp, de ex-ploeg van Delaere en ook de eindronde.

“Het is een pijnlijke beslissing, maar die is nodig”, zegt bestuurslid Thomas Peirsegaele aan de Krant van West-Vlaanderen over het ontslag.

“We zagen de laatste wedstrijden helemaal geen begeestering meer bij onze spelers. Wij willen echt promoveren, weze het via de eindronde. We vrezen dat we het met Kurt niet zullen halen.”

Er is ook een oplossing om dit seizoen uit te doen. “Ondertussen hebben wij Sammy Bossut verzocht om de taak van coach op zich te nemen voor de ons resterende wedstrijd en de eindronde”, gaat hij verder.

Die werd wel wat overvallen door deze vraag, maar heeft de aanbieding aangenomen. “Je kan bezwaarlijk zeggen dat Sam geen voetbalkenner is en wij zijn er ook van overtuigd dat zijn uitstraling naar de spelersgroep dermate is dat zij wel die meters meer zullen willen lopen.”

Al laat het bestuur ook een opening richting volgend seizoen om Bossut dan volwaardig aan te stellen als hoofdtrainer.