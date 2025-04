BREAKING: Jelle Vossen komt met stevig nieuws over zijn voetbaltoekomst

De vraag waar iedereen dit weekend mee bezig was in Waregem was wat Jelle Vossen zou doen volgend seizoen. Uitgerekend hij schoot als kapitein zijn team opnieuw naar de Jupiler Pro League, maar vrijdagavond wilde hij nog geen uitspraken doen. Nu is het wél duidelijk wat hij van plan is.

Zulte Waregem werd vrijdagavond kampioen in de Challenger Pro League, met dank aan een doelpunt van Jelle Vossen in de 86e minuut. Een prachtig scenario, dat voor de nodige emoties zorgde bij de spits. Beslissing genomen De aanvaller met een verleden bij onder meer KRC Genk en Club Brugge wilde op dat moment nog geen uitspraken doen over zijn toekomst. Ondertussen heeft hij op een viering in Waregem zondag wél in zijn kaarten laten kijken. "Ik heb de laatste weken en maanden nagedacht over het vervolg van mijn carrière. Ik heb altijd de boot afgehouden, omdat we één doel voor ogen hadden en dat was de promotie naar eerste klasse." "Dat doel hebben we nu bereikt. Het zou mooi zijn om te stoppen op een hoogtepunt en ik ben heel dankbaar dat ik er een deel kon van uitmaken, maar zoals ze in The Wolf of Wall Street zeggen: I'm not leaving." Jelle Vossen (36) en Essevee lichten de optie in het contract waardoor de aanvaller al zeker tot 2026 blijft voetballen aan de Gaverbeek.