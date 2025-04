Jelle Vossen spreekt over zijn voetbaltoekomst na "kers op de taart" met Zulte Waregem

Hoe schrijf je een scenario voor een film? Het verhaal van Jelle Vossen de voorbije jaren lijkt er in ieder geval eentje waarmee je naar de Academy Awards kan voor minstens een oscarnominatie. Rest de vraag: is de film nu geschreven of komt er nog een mooie epiloog?

Jelle Vossen was uiteraard enorm emotioneel na het behalen van de titel met Zulte Waregem. Dat uitgerekend hij het winnende doelpunt scoorde? Dat maakt het enkel maar mooier.

Einde van een carrière?

"Ik denk niet dat er een mooier scenario denkbaar was", klonk het onder meer bij de doelpuntenmaker. Rest de vraag: wat nu met Vossen? Zijn contract loopt in principe af in juni, al heeft Essevee nog een optie vervat in het contract volgens Transfermarkt.

👀 | Intense emoties bij Jelle Vossen na het behalen van de titel. 🤩🎉 #ZWARWD pic.twitter.com/mHXBO636sw — DAZN België (@DAZN_BENL) April 18, 2025

Een paar weken en maanden geleden was hij nog ambitieus, maar na de wedstrijd tegen RWDM wilde hij nog niet te veel zeggen over zijn toekomst. "Ik heb al een paar weken iets voor ogen, maar dat zal wel duidelijk worden dit weekend."

Kers op de taart

"Nu is het eerst feest", bleef hij op de vlakte. "Eerst even alle remmen losgooien en hiervan genieten zoals ik nog nooit gedaan hebben. Eerst feesten en dan zien we wel."

Een last dance in de Jupiler Pro League zou alvast niet misstaan. Wie vijftien(!) keer kan scoren en topschutter kan worden in de Challenger Pro League? Die kan ook in de JPL nog van waarde zijn.