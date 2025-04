Een teleurstellend seizoen voor RSCA Futures: welke jonge Paars-Witte spelers zouden we binnenkort in het eerste elftal van Anderlecht kunnen zien?

De eindronde van de Challenger Pro League begint deze week, maar voor de teams die niet in de top 6 zijn geëindigd, is het seizoen voorbij. Het is tijd voor een evaluatie bij RSCA Futures: welke U23-spelers zouden de langverwachte stap kunnen zetten en deelnemen aan de stage in de zomer?

Nathan De Cat

We vermelden hem alleen maar omdat Nathan De Cat (16 jaar) officieel nog steeds lid is van de U23-kern van Anderlecht. Maar zijn laatste optreden in de Challenger Pro League dateert van 29 maart jongstleden: sinds de 2e match van de Champions Playoffs is hij een volwaardig lid van de kern van Besnik Hasi.

Dit zal binnenkort officieel bevestigd worden: De Cat zal volgend seizoen een speler van het A-team zijn. Sommigen verwachtten dat hij in de basis zou staan tegen Antwerp en dat lijkt nu tijdens deze Playoffs te gaan gebeuren. Als topschutter van RSCA Futures, aanvoerder in afwezigheid van Joren Dom, toonde De Cat een vroegtijdige maturiteit die hem dit seizoen te sterk maakte voor de U23.

Ismaël Baouf

Het is moeilijk voor een verdediger om uit te blinken in een team dat sinds februari niet meer heeft gewonnen en in de competitie klappen incasseert. Maar de veelzijdigheid van Baouf, die zowel centraal achterspeler als op de back kan spelen, en zijn kalmte ondanks dat hij pas in september 19 wordt, waren toch zichtbaar ondanks de frequente tegenvallers van de Anderlecht U23.

In de komende weken zal Ismaël Baouf deelnemen aan de CAN U20 met Mo Ouahbi. Een mooie kans om terug te keren met veel ervaring en een frisse wind na een moeilijk einde van het seizoen (Marokko behoort tot de favorieten van het toernooi). Vorig seizoen nam hij deel aan de zomerstage met Brian Riemer. Kan hij dit keer overtuigen?

Anas Tajaouart

Als spelverdeler van RSCA Futures zou Anas Tajaouart zeker meer kansen hebben gehad om zijn duidelijke technische kwaliteiten te tonen in een team dat vaker domineert. Hij heeft desondanks 3 doelpunten gescoord en 2 assists gegeven in 18 wedstrijden, maar is ook herhaaldelijk opgeroepen voor het A-team, inclusief in Europa, zonder zijn debuut te maken.

Als creatieve middenvelder mist Tajaouart misschien wat fysieke kracht die op korte termijn nodig is voor het A-team, maar hij heeft onlangs verlengd tot 2029 voor een reden. Anderlecht gelooft in hem. Helaas is hij al wekenlang geblesseerd en zal hij ook de CAN U20 missen. Hij maakt echter deel uit van de U23 die we tijdens de voorbereiding zouden kunnen zien.

Ibrahima Kanaté

De Malinese pijl Ibrahima Kanaté, die deze winter arriveerde, maakte meteen indruk. Een waanzinnige snelheid, maar ook met overzicht in de laatste meters en in het uitvoeren van dribbels: het zou niet verrassend zijn hem in het A-team te zien na het vertrek van Francis Amuzu naar Brazilië.

Het is niet voor niets dat zijn naam al bekend is bij Tom Saintfiet, bondscoach van Mali (ook al volgt hij hem nog van ver): Kanaté heeft potentieel en vooral zijn stijl ontbreekt een beetje bij het huidige RSCA. Als invaller kan hij veel betekenen. Misschien al deze zomer?

Gassimou Sylla

Let op, een talent. Terwijl de spitsen van RSCA Futures dit seizoen wat moeite hadden om te overtuigen (inclusief Keisuke Goto, die na zijn optreden in het A-team weer in de anonimiteit van de Challenger Pro League belandde en iets mist), is Gassimou Sylla de uitzondering.

Nadat hij vorig jaar indruk maakte tijdens de Future Cup, ondertekende Sylla afgelopen zomer een contract, maar Anderlecht zal binnenkort moeten onderhandelen over een verlenging. Met 4 doelpunten dit seizoen behoort de aanvaller tot de snelste spelers op Neerpede en heeft hij ook 4 doelpunten in 9 wedstrijden met België U17. Ondanks zijn 16 jaar zal hij niet lang hoeven wachten, want er zijn clubs die in hem geïnteresseerd zijn...