Coach Thorsten Fink komt met woorden die de Genk-fans graag zullen horen: "Dat is voor mij succes"

KRC Genk verloor dit weekend voor de eerste keer dit seizoen een thuiswedstrijd. Union SG kwam met 1-2 winnen.

Na afloop was coach Thorsten Fink uiteraard teleurgesteld. Maar het is zeer duidelijk dat de Duitse trainer naar het grote plaatje kijkt. Hij heeft de intentie om bij Genk te blijven en wil aan iets moois bouwen.

"Die twee opeenvolgende nederlagen, dat is moeilijk voor mijn jonge ploeg. Maar we leren eruit, en dat is belangrijk voor de toekomst", bekijkt Fink het nog van de positieve kant.

"Ik vraag soms 'wat is succes?' Is dat één keer winnen, of hebben we het over succes op de lange termijn?", gaat Fink verder. Hij heeft een goed oog op wat hij wil bereiken met Genk.

"Voor onze club is het belangrijker om het aanvallende spel te brengen dat we in het verleden ook steeds brachten, met veel balbezit. Het gaat om de belevenis samen met de fans, jonge spelers kansen geven."

"Dat is voor mij succes." De Genkse fans zullen het in ieder geval graag horen. "Niet dat één goed seizoen beleven en dan het seizoen nadien op de zesde plaats eindigen." Maar toch hopen ze in Limburg dat ze aan het einde van de rit de landstitel kunnen binnenhalen.