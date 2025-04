Sven Kums spreekt na verrassende basisplaats, Danijel Milicevic komt met slecht nieuws

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De surprise van de chef zondag tegen Club Brugge was Sven Kums. De ervaren middenvelder mocht nog eens in de basis spelen, maar viel wel opnieuw uit. Daardoor mist hij al zeker één van de twee duels met zijn ex-ploeg Anderlecht.

Sven Kums mocht tegen Club Brugge nog eens in de basis starten en was daar zelf ook enigszins door verrast: "Ik wil elke kans grijpen die ik krijg om te kunnen spelen", aldus de middenvelder.

Kalmte aan de bal

"Als ik minuten krijg, dan wil ik die ook zo goed mogelijk afwerken. Mijn blessure? Hopelijk is het niet te erg. Ik spreek nog niet over een afscheid en wil nog zoveel mogelijk spelen de komende weken."

"Ik koos voor Sven Kums, omdat ik wat ervaring wilde op het veld. Ik wilde de kalmte aan de bal. Hij was voor mij overigens niet een van de velen die niet op niveau waren", liet ook Danijel Milicevic in zijn kaarten kijken.

Out voor Anderlecht

"Ik weet wat hij kan brengen en Delorge had wat last van de knie. We moeten met heel wat wedstrijden kort op elkaar ook wat keuzes maken", aldus de coach van KAA Gent.

Hij gaf ondertussen wel aan dat Kums niet zal kunnen spelen tegen Anderlecht. Kums liep een verrekking op in de kuit en mist al zeker het duel van woensdag, terwijl ook de match van zondag nog onzeker is.