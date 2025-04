Thorsten Fink kijkt vooruit én doet stappenplan van KRC Genk (nog eens) uit de doeken: "Soms is het beter om de jager te zijn"

KRC Genk moét woensdagavond winnen op De Bosuil om de titelkansen in eigen handen te houden. Thorsten Fink panikeert echter niet na de nul op zes. Integendeel.

Na twee opeenvolgende verliespartijen - Club Brugge en Union SG bleken te sterk - is KRC Genk géén leider meer. En dat voor het eerst in maar liefst zeven maanden.

"Soms is het beter om de jager te zijn", glimlacht Thorsten Fink in Het Laatste Nieuws. "Deze play-offs zijn een achtbaan. Ook Club Brugge en Union kunnen punten verliezen."

Stappenplan

Fink herhaalde dan ook het stappenplan van De Smurfen. "We hebben altijd gezegd dat kwalificatie voor de Champions Play-Off prioriteit was."

"Vervolgens was het de bedoeling om te focussen op een Europees ticket", is Fink onverstoorbaar. "De volgende stap is de Champions League. En dan pas gaan we vol voor de titel."

We gaan hetzelfde blijven doen. Maar dan beter

Zou hij het zelf geloven na 28 speeldagen op de eerste plaats? "We gaan alleszins de voorbije maanden niet overboord gooien. We gaan hetzelfde blijven doen. Maar dan beter." (knipoogt)