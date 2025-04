Transfer in de maak? Dender-spits lijkt net op tijd in topvorm

FCV Dender draait voorlopig een degelijke Europe Play-offs. Aanvaller Aurélien Scheidler kijkt alvast met vertrouwen uit naar de dubbele confrontatie met Sporting Charleroi.

De Franse spits was met twee doelpunten de grote man in het 4-4 gelijkspel tegen OH Leuven. Na een mindere periode, waarin hij vaker op de bank belandde, tankte Scheidler opnieuw vertrouwen.

Vooral zijn lobbal tegen de Leuvenaars was van grote klasse. "Ik zag de Leuvense keeper wat voor zijn doel staan en dacht dat ik meer kans zou maken met een lob dan met een hard schot", verklaarde de aanvaller in Het Nieuwsblad. Scheidler staat dit seizoen al op acht treffers en twee assists.

Blijft Scheidler bij Dender?

Die goede statistieken blijven niet onopgemerkt. Dender huurt Scheidler momenteel, maar heeft een optie tot aankoop. Zijn marktwaarde wordt geschat op 1,5 miljoen euro.

Zelf staat de spits open voor een langer verblijf. "We vormen een echte vriendengroep en voor mij helpt het wel dat haast iedereen Frans praat", besluit de aanvaller.

Nu volgt er voor Scheidler en co een dubbele confrontatie met Charleroi. Een ideale kans om zich extra in de verf te zetten. "Ik kwam naar Dender om de ploeg voor de degradatie te behoeden. Die missie is geslaagd. De komende weken kunnen we de kers op de taart zetten van een geslaagd seizoen.”