Is Marc Overmars al op zoek naar een nieuwe coach voor Antwerp FC? Andries Ulderink reageert op wankelende stoel én doet héél verrassende uitspraak

Andries Ulderink wacht nog steeds op zijn eerste overwinning als coach van Antwerp FC. Volgens de geruchtenmolen is Marc Overmars achter de schermen al op zoek naar een nieuwe T1. Al laat de huidige trainer dat niet aan zijn hart komen.

Laat ons duidelijk zijn: ook Andries Ulderink beseft als geen ander dat hij dringend punten moet pakken als coach van Antwerp FC. In de voetbalwereld wordt alles en iedereen immers beoordeeld op de geleverde prestaties.

"Het is alvast mijn bedoeling om bij Antwerp te blijven", herhaalde Ulderink al meermaals. "Maar voor mij hangt die beslissing niet af van het al dan niet behalen van een Europees tiket voor volgend seizoen."

Ik heb geen haast en voor de club is mijn toekomst ook geen prioriteit op dit moment

Het huidige contract van de Nederlander loopt aan het einde van het seizoen af. "Maar ik heb de laatste weken nog niet nagedacht over de toekomst. En ik heb er ook nog niet over gesproken met Marc Overmars of Sven Jaecques."

"De wedstrijden volgen snel op elkaar", gaat Ulderink verder in Het Nieuwsblad. "Ik heb geen haast en voor de club is mijn toekomst ook geen prioriteit op dit moment."

Binnenkort duidelijkheid?

"Ik ga ervan uit dat er duidelijkheid zal komen tegen het einde van de play-offs", besluit de voormalige assistent van Mark van Bommel. "Bij mijn aanstelling hebben we dat ook zo uitgesproken."