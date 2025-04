OFFICIEEL: Anderlecht heeft met groot Servisch talent nieuw spits beet

Er zullen de komende maanden nog heel wat veranderingen komen bij Anderlecht. De transferperiode is helemaal begonnen voor paars-wit, dat zijn tweede zomertransfer aankondigde.

De afgelopen dagen werd duidelijk dat Anderlecht all-in zou gaan voor Mihajlo Cvetkovic. Woensdag maakte de club de komst van de 18-jarige aanvaller officieel bevestigd, met een contract dat loopt tot 2029.

Cvetkovic heeft zijn eerste maanden bij het eerste team van Cukaricki achter de rug na een seizoen waarin hij 33 doelpunten maakte in 25 wedstrijden voor de beloften. Hij bevestigde zijn talent bij de A-ploeg, met zeven doelpunten in de Servische eerste divisie dit seizoen. In maart maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg van Servië.

Tijdens zijn tijd in de nationale ploeg had hij contact met Jan-Carlo Simic, die hem heeft laten kennismaken met het project van Anderlecht. Simic hielp paars-wit dus in de strijd om het grote talent.

Sports Director Olivier Renard is duidelijk in de wolken. "We zijn erg blij dat we Mihajlo Cvetković aan de selectie voor volgend seizoen kunnen toevoegen. Mihajlo is een mobiele aanvaller die in verschillende systemen kan spelen."

"Hij heeft een bepaalde flair en toont zich als een goede afwerker. Getuige daarvan dat hij al op jonge leeftijd werd opgeroepen voor de Servische nationale ploeg", besluit hij.