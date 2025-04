Done deal: Ambitieuze promovendus schiet opnieuw raak met aanvaller

Een week geleden was het een groot feest in Waregem na de titel voor Zulte Waregem. En ondertussen is het team ook al volop in actie geschoten naar volgend jaar toe. Met ook een aantal transfers mogelijk op komst.

Jelle Vossen was de eerste die zondag op het titelfeest in Waregem in zijn kaarten liet kijken door de optie in zijn contract te laten lichten, waardoor hij er nog minstens een seizoen bij doet bij Essevee in de Jupiler Pro League.

En nu is er met Tobias Hedl een tweede speler bijgekomen die langer zal verbonden zijn aan Zulte Waregem. Hij zag de optie in zijn contract nu ook gelicht worden, waardoor hij tot juni 2027 verbonden is aan de club.

De aanvaller kwam in januari over van Rapid Wien en was in de tweede seizoenshelft goed voor 4 doelpunten tijdens 5 basisplaatsen.

Hedl blijft bij Zulte Waregem

“Tobias evolueerde goed de voorbije maanden”, klinkt het bij de sportieve cel van Essevee op hun webstek. “Hij is nog vrij jong, maar toonde al zijn kwaliteiten in de aanval. We zijn blij dat we een jongen met zoveel potentieel langer kunnen binden aan Essevee.”

Ook in de titelwedstrijd tegen RWDM was Hedl van belang met een doelpunt. Nu gaat hij dus mee naar de Jupiler Pro League met Zulte Waregem.