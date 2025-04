Frank Boeckx komt met een ontboezeming: "Iemand van Genk zei het me voor de play-offs al"

De titelstrijd is nog niet gestreden in de Belgische competitie. Halverwege de Champions' Play-offs staat Union SG op kop, maar ook Club Brugge en KRC Genk maken zeker nog kans op de titel.

Union SG heeft nu 43 punten, Club Brugge 42 en Genk 41 eenheden. De Brusselaars pakten 15 op 15 in de eerste vijf wedstrijden van de play-offs, nooit deed iemand hen dat voor.

Teleurstellende 7 op 15 voor Genk

Club Brugge doet het met 12 op 15 ook zeker niet slecht, terwijl Genk met 7 op 15 toch wat is achtergebleven en werk aan de winkel heeft. De stijl van de Limburgers is helemaal anders dan die van pakweg Union.

Dat zagen we ook afgelopen weekend – denk maar aan de kwestie met de tweede bal op het veld. Frank Boeckx weet dat er vooraf al wat twijfels waren binnen de Genkse spelersgroep.

Union meer uitgekookt dan Genk

“Union is uitgekookt en Genk is een bravere ploeg wat dat betreft. Er was iemand van Genk die mij voor de play-offs al zei dat hij het wel eens wilde zien of de ploeg met zijn goede voetballers wel man genoeg en smerig genoeg kon zijn in de play-offs.”

“De schrik was er vooral dus al dat ze het mooi zouden willen doen en fair. Dat is helemaal anders bij Union”, aldus Boeckx in Extra Time.