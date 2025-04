Johan Boskamp heeft heel duidelijke mening over de sportiviteit van Union SG

Het seizoenseinde zorgt ieder jaar voor verrassingen in de Jupiler Pro League. Na enkele onverwachte resultaten in de Champions' Play-offs liggen de kaarten er weer helemaal anders voor.

Antwerp wist gelijk te spelen tegen KRC Genk, terwijl Union SG op Jan Breydel de drie punten kon pakken. Daardoor staan de Brusselaars plots op kop van het klassement. Iets wat Johan Boskamp absoluut niet verwacht had.

"Maar de manier waarop ze het hebben gedaan, vind ik wel knap", zegt hij in Het Belang van Limburg. "Fysiek zijn ze ijzersterk. Met die Burgess op kop. De truc is om daar als tegenstander niet in mee te gaan."

"Op dat vlak heeft Genk me verrast. Het hele seizoen speelden ze netjes uit de duels, maar nu gingen ze opeens een potje knokken met Union. Die hebben natuurlijk niets liever", blikt hij nog eens terug op de eerste thuisnederlaag van Genk, tegen Union.

De Brusselaars zijn in het Belgische voetbal wel niet populairder geworden. Maar dat vindt Boskamp onterecht, die wel geen mooie woorden gebruikt voor Vic Chambaere die een bal op het veld wierp tegen zijn ex-club.

"Ach, al dat gezeik over die ene bal vond ik ook wel een beetje overdreven hoor. Je mag een hele club niet afrekenen op de actie van één mafkees. Ik vond de rest van hun wedstrijd echt niet zo onsportief. En ook tegen Club Brugge hielden ze het netjes. Oké, ze spelen een fysiek soort voetbal, maar dat doen ze toch al vier jaar? Nu ze volop meedoen voor de titel, blijkt iedereen daar een probleem mee te hebben. Dat vind ik een beetje flauw", besluit hij.