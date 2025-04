Leekens trekt parallel tussen Nilsson en grote naam uit geschiedenis van Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na de twee moeilijke wedstrijden tegen Union SG wordt opnieuw naar de spitsen van Club Brugge gekeken. Maar dat is onterecht, vindt ook Georges Leekens.

Club Brugge heeft geen spitsenprobleem. Daar is Georges Leekens helemaal van overtuigd. Het gevaar bij blauwzwart komt van alle kanten en er wordt ook gescoord door heel wat verschillende spelers.

De tijd dat Club Brugge de topschutter van de competitie in zijn rangen had is al eventjes voorbij. Van 2013 meer bepaald, toen Carlos Bacca 25 doelpunten scoorde voor blauwzwart.

Dat Club Brugge met 76 goals de beste aanval van de competitie heeft bewijst volgens Leekens dat alles op wieltjes loopt. “Het is al jaren een kritiek in Brugge, maar het is niet zo evident als het lijkt”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Er wordt vooral in de richting Gustaf Nilsson gekeken. “Nilsson heeft eens een pietgoal, een intikker nodig. Dat kan vertrouwen geven. Hij werkt zich de tyfus. Nilsson heeft wel allure om een elftal te kunnen dragen, om een kapstok te zijn.”

Nilsson heeft volgens Leekens gewoon tijd nodig. “Jan Ceulemans had destijds ook een jaar nodig om zich aan te passen. Je weet dat er in een seizoen altijd kritiek zal komen – zo ging het vorig jaar ook met Thiago”, besluit hij.