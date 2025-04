Radja Nainggolan komt met hilarische quotes en geeft ook prikje richting Antwerp

Sporting Lokeren - Temse staat alweer een ronde dichter bij een mogelijke promotie naar de Jupiler Pro League. De eerste horde (RWDM) werd alvast genomen, nu wacht Patro Eisden Maasmechelen. Een van dé sterren bij het vernieuwde Lokeren is Radja Nainggolan.

Radja Nainggolan bewijst bovendien dat hij nog steeds allesbehalve op zijn mondje gevallen is. Toen een interviewer van DAZN hem vroeg of hij met Lokeren-Temse in de Jupiler Pro League wilde spelen, kon er dan ook een grapje af.

Het dak van Daknam

"Neen, ik wil in tweede klasse blijven spelen. Alé, wat is dat nu voor een vraag ... Natuurlijk wil ik bij Lokeren-Temse blijven spelen. Wat is dat nu voor een vraag."

Bij Extra Time werd hij meteen uitgenodigd om de Ja/Nee-vragen te beantwoorden. En daar kwam hij toch opnieuw met wat hilarische quotes naar boven die we u zeker ook niet willen gaan onthouden.

Toekomst bij Lokeren-Temse?

Zo sprak hij ook over het dak van Daknam. Ooit was hij kritisch over het dak op de Bosuil, vandaar de snedige verwijzing. "Ja, er ligt een goed dak. (lacht). In al die jaren is dat nog niet gebeurd daar."

Verder viel onder meer op dat Nainggolan de ploegen uit de Relegation Play-offs goed kent. Een teken dat ze echt geloven in promotie mogelijk. "En nee, ik heb nog geen telefoontje gekregen uit Vaticaanstad om de nieuwe paus te worden. Dat wil ik niet worden zoiets."