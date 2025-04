Spelen ze tegen Gent en in de bekerfinale? Hayen geeft uitsluitsel over blessures van Vanaken, Nilsson en Mignolet

Club Brugge speelt morgen tegen KAA Gent. Het was uitkijken of Simon Mignolet en Hans Vanaken speelklaar geraken.

Nicky Hayen liet op zijn persconferentie, daags voor het duel tegen KAA Gent, weten dat Hans Vanaken helemaal speelklaar geraakt. Net als Gustaf Nilsson. “Met Hans gaat het redelijk goed,” klinkt het. “Hij heeft alles kunnen meedoen - dat is positief.”

Voor de doelman van Club Brugge is er minder goed nieuws. “Simon (Mignolet, red.) is dan weer nog geen honderd procent fit. Voor hem komt Gent iets te vroeg - we bekijken het dag per dag.”

Nordin Jackers zal dus spelen tegen KAA Gent en mogelijk zal dat ook het geval zijn voor de bekerfinale tegen Anderlecht die zondag gespeeld wordt.

Jackers speelde alle bekerwedstrijden dit seizoen voor blauwzwart. Het zou dan ook logisch zijn dat hij opnieuw onder de lat staat.

Ook Gustaf Nilsson traint volledig mee met blauwzwart. Hij zal deel uitmaken van de wedstrijdselectie tegen de Buffalo’s.