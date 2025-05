Antwerp-speler Denis Odoi neemt het opvallend genoeg op voor één van de titelkandidaten in de Jupiler Pro League

Aan strijd en vechtlust is er doorgaans geen gebrek bij Antwerp-speler Denis Odoi. Dan is het misschien ook geen toeval dat hij het opneemt voor Union.

De eerste betrachting van Denis Odoi in de Champions' Play-off is uiteraard een zo goed mogelijk figuur slaan met Antwerp. En indien mogelijk nog een gooi doen naar een Europees ticket. Odoi draagt voortaan zijn steentje bij als centrale verdediger. Het is een rijtje lager opereren, maar hij probeert nog steeds de ploeg te sturen zoals hij altijd doet.

Ondertussen kijkt Odoi ook naar de andere ontwikkelingen in de Champions' Play-offs. Er is zich een titelstrijd aan het ontvouwen tussen Union SG, Club Brugge en RC Genk. Eén van de momenten die het meeste commotie opleverde, was toen Union-doelman Vic Chambaere in Genk plots een bal op het veld gooide om een aanval van de thuisbroek af te breken.

Verwijt aan het adres van Union

Denis Odoi spreekt zich over het incident uit bij Gazet van Atnwerpen. "Dat was in een actie. Dus ja... Maar hoe kijk ik ernaar? Union kreeg daardoor het verwijt antivoetbal te spelen." Inderdaad: Thorsten Fink verweet Union een gebrek aan fairplay en op de volgende speeldag galmde in het Jan Breydelstadion ook dat Unionantivoetbal zou spelen.

Odoi is het daar niet mee eens. "Ik heb hun jongste wedstrijd tegen Club gezien. Ik vond niet dat zij meer antivoetbal serveerden dan andere ploegen." De defensieve sterkte en de sluwheid van Union kunnen dus op de waardering van Odoi rekenen. Desondanks vreest hij dat de Brusselaars nog moeilijk dat negatieve narratief zullen kwijtspelen.

Odoi denkt dat perceptie rond Union vastligt

"Eens de buitenwereld een bepaalde perceptie oppikt, mag je doen wat je wil, je geraakt er nog moeilijk van af."