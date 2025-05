Thorsten Fink test Genk-spelers met speciale oefening voor cruciale match tegen Union: "De allerbeste in dit spelletje was Andrés Iniesta"

Thorsten Fink kan na zes speeldagen in de play-offs nog steeds rekenen op een fitte kern. Op de woensdagtraining besloot Fink om de spelers uit te dagen met een pittige wedstrijdvorm die niet alleen hun fysieke vaardigheden testte, maar ook hun mentale scherpte.

De training bestond uit een 5-tegen-5 of 6-tegen-6 wedstrijd waarbij de samenstelling van de teams constant veranderde. Om het nog uitdagender te maken, droegen de spelers hesjes met verschillende kleuren en cijfers of letters.

Dit dwong de spelers om snel te schakelen, strategisch na te denken en in een fractie van een seconde te beslissen wie hun nieuwe teamgenoot was. Dit type oefening is voor Fink allesbehalve nieuw.

De Duitse trainer past deze vorm al enkele jaren toe. "De allerbeste in dit spelletje was Andrés Iniesta, die ik in mijn ploeg had bij het Japanse Vissel Kobe", vertelt Fink in Het Belang van Limburg.

Ondanks het belang van deze mentale oefeningen, kijken de spelers van KRC Genk uiteraard naar de wedstrijd tegen Union. De achterstand op de leider bedraagt slechts drie punten met nog vier speeldagen voor de boeg.

Na een 1 op 12 heeft Genk dringend een positief resultaat nodig. Benieuwd of de oefening van Fink zaterdag zijn vruchten zal afwerpen in het Dudenpark.