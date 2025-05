"Ik ben behoorlijk verdrietig" - zware tegenvaller voor potentiële Rode Duivel én voor mogelijke toptransfer

Slecht nieuws voor Lucas Stassin: de aanvaller heeft last van een spierblessure. De exacte duur van zijn onbeschikbaarheid is nog onbekend.

Stassin, die met Saint-Étienne strijdt voor het behoud in Ligue 1, zal zaterdag niet in actie komen tegen AS Monaco. De voormalige spits van Anderlecht kampt met een spierblessure en moet dus verstek laten gaan. Dat vertelde hij in een interview met Antenne Centre.

"Ik heb alles gegeven om het team te helpen in deze moeilijke strijd tegen degradatie", klinkt het ontgoocheld. "Maar blessures horen nu eenmaal bij het voetbal. Het is lastig, ik ben er echt verdrietig om."

Dat net Stassin – vorige maand nog verkozen tot 'Talent van de Maand' in de Ligue 1 – nu uitvalt, komt op een bijzonder ongelukkig moment. Toch kijkt de jonge aanvaller met een positieve blik naar zijn seizoen. "Mijn balans is zeker positief. Ik hoop vooral dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen aan het behoud van de club. Dat blijft het belangrijkste."

Saint-Étienne bevindt zich in een wankele positie, en de druk van de fans is voelbaar. "We weten dat het lastig wordt", zegt Stassin. "De verwachtingen zijn hoog, maar als speler moet je daar mee kunnen omgaan. We doen ons best en ik denk dat we stilaan tonen dat we er klaar voor zijn. Nu is het gewoon alles geven."

Een transfer deze zomer?

Over zijn toekomst wil Stassin zich nog niet uitspreken, al doen er geruchten de ronde over een mogelijke transfer. "Mijn plan was altijd om het seizoen af te maken en me volledig te geven voor de club", zegt hij. "Door deze blessure verandert mijn situatie een beetje. Eerst wil ik herstellen en dan het seizoen waardig afsluiten. Wat daarna komt, zien we wel."

De komende weken worden dus belangrijk, zowel voor Saint-Étienne als voor Stassin zelf. Eerst moet hij herstellen, daarna wacht mogelijk een zomer vol keuzes.