Stad Brussel maakt zich sterk over Koning Boudewijnstadion vlak voor clash tussen Anderlecht en Club Brugge

De voorbije weken en maanden was er veel te doen over het veld in het Koning Boudewijnstadion. Wat gaat dat geven met oog op de bekerfinale zondag tussen RSC Anderlecht en Club Brugge? Vanuit Brussel klinken hoopgevende signalen.

De wedstrijden die Union SG dit seizoen moest spelen in de Europa League op het veld van het Koning Boudewijnstadion? Dat was vrij triest om zien. En dus was er ook internationaal heel wat kritiek.

Drie maanden hard werk

Pierre Clam is directeur bij de sportdienst van de Stad Brussel en was een week geleden nog duidelijk tegen Bruzz: “De laatste renovatie is van 25 jaar geleden. Het beantwoordt niet meer aan de huidige normen van een modern voetbalstadion om verder te kunnen evolueren.”

De voorbije maanden werd er wel flink gewerkt aan het stadion en dan zeker aan de grasmat. En dus ligt die er nu geweldig goed bij, klinkt het. Een opsteker richting de bekerfinale.

Alles perfect onder controle

"Het heeft ons ongeveer 10.000 euro per maand gekost om het gras te kunnen onderhouden. Onze ploeg heeft er bijna elke dag 2 tot 3 uur aan gewerkt", aldus Clam bij Sporza.

"Het gaat misschien regenen in de namiddag, maar alles is onder controle. Het kan nog regenen, maar er wordt nu ook gesproeid. Dus dat zal geen zorg zijn voor zondag. Alles is perfect in orde."