Thorsten Fink is zéér duidelijk over akkefietje met Pocognoli en licht een tipje van de sluier op over mogelijke basisopstelling tegen Union

Zaterdagavond speelt KRC Genk op het veld van Union in de Champions' Play-offs. Het wordt niet alleen een sportieve krachtmeting, maar ook een confrontatie tussen twee temperamentvolle coaches.

Tijdens de heenwedstrijd liepen de gemoederen hoog op tussen beide trainers, nadat de reservedoelman van Union een bal het veld op gooide. Het zorgde voor een gespannen sfeer na het laatste fluitsignaal, al wil Genk-coach Thorsten Fink dat akkefietje met collega Pocognoli nu achter zich laten.

"Wat er gebeurd is in en na de heenmatch, is gebeurd", legt Fink uit in Het Belang van Limburg. "Het enige wat ik altijd zal blijven doen, is de belangen verdedigen van mijn club, mijn ploeg en mijn spelers."

Volgens Fink is het essentieel dat Genk vasthoudt aan zijn voetbalprincipes. "Iedere club heeft zijn stijl en cultuur. Daarvoor moeten we ons voetbal blijven spelen."

Een zege is broodnodig voor KRC Genk

Genk zit in een moeilijke periode, met slechts één punt uit de laatste vier wedstrijden. De Limburgers staan derde in het klassement, op drie punten van Union en zelfs vijf van leider Club Brugge. Een nieuwe nederlaag zou hun titelkansen zwaar verkleinen.

Toch is er ook goed nieuws voor Fink. Voor het eerst sinds lange tijd beschikt hij over een volledig fitte kern. "Misschien spelen we niet met dezelfde ploeg, maar veel wijzigingen zullen er niet zijn", besluit de Duitse trainer.