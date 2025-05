Titelstress bij Kompany? Voormalige Rode Duivel gaat de mist in en opvallende analyse van Bayern-coryfee helpt daar zeker niet bij

Bayern moet morgen winnen van Leipzig om zeker te zijn van de titel. Maar ook een gelijkspel is waarschijnlijk genoeg, omdat het doelsaldo van Bayern veel beter is dan dat van Leverkusen.

Kompany probeerde op zijn persconferentie voorafgaand aan deze cruciale wedstrijd zoveel mogelijk in het Duits te antwoorden, maar vond vaak de juiste woorden niet. “Soms wil ik gewoon een woord uit het Nederlands kopiëren naar het Duits, maar dan blijkt die truc niet te werken", citeert Het Laatste Nieuws.

