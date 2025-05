Weeral pijnlijk in de fout, maar KAA Gent beweegt hemel en aarde om hem toch te houden: dit is waarom

Jordan Torunarigha ging weer pijnlijk in de fout tegen Club Brugge en toch wil AA Gent zijn aflopende contract verlengen. Een vreemde keuze? Niet als je weet welke factoren allemaal meespelen in het transferbeleid van de club.

AA Gent stevent af op een negatief record in de Champions’ Play-offs. In zeven wedstrijden kreeg doelman Vandenberghe al 22 goals om de oren. De verdediging rammelt, en Torunarigha was zondag een van de hoofdschuldigen. Zijn misser leidde tot de gelijkmaker van Club, waarna zijn wedstrijd van kwaad naar erger ging: een blessure, een gele kaart én een nieuwe blunder bij de 2-1.

Coach Danijel Milicevic zag het hoofdschuddend aan. “We geven het zelf weg", zuchtte hij. “Vorige week verdedigde deze ploeg scherp tegen Anderlecht, nu stonden er te veel spelers voor de bal.” Het contrast in prestaties blijft groot, ook bij Torunarigha, die de ene week degelijk speelt, maar de andere week een vat vol fouten is.

En toch wil Gent met hem doorgaan. Niet omdat hij nu top presteert, maar omdat de club worstelt met zijn defensieve bezetting. Watanabe staat al op vertrekken, en zonder Torunarigha is er haast geen ervaring meer centraal achterin. Samuel Kotto, zijn vervanger zondag, liet zich ook meteen ringeloren.

Torunarigha blijft een linksvoetige centrale verdediger met fysieke kwaliteiten en ervaring op het hoogste niveau. Zulke profielen zijn schaars – en duur. Gent wil deze zomer gericht investeren en kan zich het risico van twee vertrekkers achterin niet permitteren, zeker niet als er ook op andere posities versterking nodig is, schrijft Het Nieuwsblad.

Sportief blijft het discutabel. Torunarigha’s vorm is grillig en zijn foutenlast zorgwekkend. Maar bij AA Gent weegt ook de financiële realiteit mee. De verdediger transfervrij laten vertrekken zou de club verplichten tot een dure zoektocht naar twee nieuwe pionnen achterin – een scenario dat men liever vermijdt.