"Ik ben zelf een verdediger geweest": Is dit het grote geheim achter het succes van Union? Pocognoli schept duidelijkheid

Union maakt indruk in de Champions' Play-offs met een ijzersterke verdediging. In zes wedstrijden kreeg het team amper twee doelpunten tegen.

Zelfs Club Brugge, dat daarvoor in 33 competitiewedstrijden telkens wist te scoren, werd twee keer op rij van een doelpunt gehouden. Coach Sébastien Pocognoli, zelf ex-verdediger, geeft in Het Nieuwsblad uitleg over deze sterke aanpak.

Hoewel Club Brugge zondag voor het eerst wat dreiging kon brengen, bleef Union standhouden. “We waren wat vermoeid en konden ons hoge blok niet zetten, dus moesten we compact spelen”, verklaart Pocognoli in de krant. "Toch hebben we goed verdedigd, en dat is cruciaal als je in deze play-offs ver wil raken."

Union heeft dit seizoen het voordeel dat het geen Europese matchen meer speelt. Dat betekent meer rust, wat zich duidelijk vertaalt op het veld.

Dat het blok nu zo compact staat heeft daar ongetwijfeld mee te maken. “Ik ben zelf een verdediger geweest, dus dat soort oefeningen liggen mij nauw aan het hart", verklaart de trainer van Union.

Kan Union ook de nul houden tegen Genk?

De achterlinie van Union bestaat uit ervaren spelers die altijd bereid zijn om zich voluit te geven. Die collectieve inzet maakt volgens Pocognoli het verschil. Vanavond tegen KRC Genk staat er alvast een nieuwe uitdaging op het programma voor Union.