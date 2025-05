Nieuwe Anderlecht-transfer lijkt er te komen: Brusselaars kunnen een zaakje doen met andere JPL-club

KV Mechelen overweegt om de aankoopoptie op Ahmed Touba (27) te lichten en hem meteen door te verkopen. Eén van de geïnteresseerde clubs is Anderlecht, dat in de winter al aan hem dacht. De Brusselaars zouden wel eens een gouden zaak kunnen doen.

Voor Touba zelf zou een terugkeer naar Brussel ideaal zijn, schrijft GvA. Hij woont er met zijn gezin en wil na omzwervingen in Europa graag settelen. “Al die kartonnen dozen en verhuiswagens, ik ben dat beu”, zei hij eerder. Anderlecht biedt hem stabiliteit, iets wat hij verkiest boven een nieuw buitenlands avontuur.

De verdediger maakte indruk op Besnik Hasi bij KV Mechelen en speelde onder hem bijna alles. De hernieuwde samenwerking met Hasi – én met videoanalist Jordi Jansen, die van Mechelen mee naar Anderlecht verhuisde – zou de overgang vergemakkelijken.

Sportief past Touba ook in het Anderlecht-profiel: linksbenig, technisch vaardig en rustig aan de bal. Een moderne verdediger die zelden fouten maakt en tegelijk het type flair heeft dat past bij het DNA van paars-wit.

Een overstap naar Anderlecht zou voor Touba ook persoonlijk zoet smaken. Ooit belandde hij via de jeugd bij Club Brugge in het eerste elftal, maar hij werd daar uiteindelijk gepasseerd. Na omwegen via Bulgarije, Nederland, Turkije en Italië is dit mogelijk zijn ultieme revanche.

Tot slot is Touba Algerijns international, met al veertien caps op zijn naam. In een kleedkamer vol internationals zou hij perfect passen. Met het oog op de Africa Cup en het WK 2026 heeft hij bovendien sportieve ambities die aansluiten bij het niveau en de uitstraling van Anderlecht.